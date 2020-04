Scontro violentissimo tra bus e due auto: morto un uomo, tre feriti. «Uno è grave»

Palermo: il bilancio è di un morto e tre feriti, dopo uno scontro violentissimo tra un autobus e due automobili. La vittima è un uomo, morto prima di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla: feriti due uomini e una donna, condotti in ospedale dal personale del 118. Per uno di loro è scattato il codice rosso.



Il drammatico schianto è avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine 523 tra un autobus dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico urbano, e due auto, una Volkswagen Golf e una Fiat 600: coinvolte anche due auto parcheggiate. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del fatti: secondo quanto scrive PalermoToday, a provocare l'incidente sarebbe stato un sorpasso azzardato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 17:19

