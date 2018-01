Scontro frontale sulla statale: morte 4 persone, tra loro tre ragazzi. Traffico interrotto verso Taranto

Lunedì 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Triste inizio sulle strade pugliesi, dove un incidente - avvenuto intorno alle 8 di questa mattina - ha provocato la morte di tre giovani e di un 60 enne. I quattro hanno perso la vita in uno scontro sulla statale 100, nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle.I tre giovani morti nello scontro frontale avvenuto sulla statale 100 in direzione Taranto, all'altezza dello svincolo per Gioia del Colle, sono tutti baresi. Le vittime sono: Claudio Cassatella, di 22 anni, Gaetano Strambelli, di 18 anni, di Bari, e Daniele Caputo, 18 anni, di Bari, e il 68enne Vincenzo Genco, di Castellaneta (Taranto). L'impatto tra le due auto è stato violento e per estrarre i corpi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi, l'impatto potrebbe essere avvenuto nel corso di una manovra di sorpasso.I tre giovani - d'età fra i 18 e i 20 anni - viaggiavano a bordo di una vettura che si è scontrata in un'area, senza sparti traffico, con un'altra auto guidata dal 60 enne.La strada è attualmente chiusa in direzione Taranto.