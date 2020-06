Tre persone sono morte in uno scontro tra due moto sulla via Pesciatina a Lunata di Capannori (Lucca), importante arteria stradale della zona. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 sul posto con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.



+++notizia in aggiornamento+++ Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 16:02

