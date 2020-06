Terribile incidente sulla A1 ad Arezzo: 4 morti e almeno 3 feriti nello scontro tra auto e camion. Autostrada chiusa

Quattro persone sono morte e almeno tre sono ferite gravemente in un incidente stradale sull'A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. Nello scontro sarebbero coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia.@TgrRai@TgrRai pic.twitter.com/5bm36slDPT — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) June 5, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 16:02

in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. In base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 e vigili del fuoco.di Badia al Pino nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo) intorno alle 14. L'autostrada è stata chiusa al traffico da Arezzo a Monte San Savino in entrambe le direzioni e si sono formate code anche all'uscite obbligatorie istituite. Sul posto intervenute ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade.Per questo, ai veicoli provenienti da Firenze e diretti verso la Capitale, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la viabilità ordinaria verso Siena, quindi immettersi sulla Siena-Perugia per raggiungere il casello autostradale di Valdichiana da dove rientrare in A1 verso Roma. Agli utenti che invece hanno già superato l'uscita di Firenze Impruneta consigliamo, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, di percorrere la viabilità ordinaria verso Monte San Savino dove rientrare in A1 verso Roma.+++notizia in aggiornamento+++