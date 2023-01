Scontri sull'A1, stangata ai tifosi di Roma e Napoli. Il ministro: «Trasferte vietate per i prossimi due mesi»

Niente trasferte per i prossimi due mesi per i tifosi di Roma e Napoli. È la decisione del ministro dell'Interno Piantedosi, annunciata in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste, dopo gli scontri di qualche giorno fa in un autogrill sull'autostrada A1, lo stesso dove morì Gabriele Sandri.

L'annuncio del ministro Piantedosi

I tifosi della Roma erano diretti a Milano per la partita col Milan, quelli del Napoli a Genova per il match contro la Samp. I due gruppi di ultrà si erano incrociati nell'autogrill ed erano avvenuti disordini. «Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione» sulle «trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi», ha detto il ministro, che ha parlato di «qualche provvedimento di prevenzione» non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - per i quali è in corso una intensa attività di polizia. «Ma non potrò non fare a meno - ha aggiunto - di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie».

