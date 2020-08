Cinquanta centesimi di sconto: il corrispondente del Wall Street Journal pubblica lo scontrino: «Benvenuti in Liguria»

Bellissimo. Sì da turista hai spesso la sensazione che la tua presenza non è proprio gradita. — Eric Sylvers (@EricSylvers) August 27, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 18:02

. Ogni regione italiana ha il suo stereotipo divertente che sottolinea vizi e virtù delle gente del posto, e ce ne sono alcuni che trovano più conferme degli altri.Eric Sylvers è il corrispondente da Milano del Wall Street Journal che ha pubblicato un tweet ironica e a tratti un po' critico sull'ospitalità ligure, che ha superato in poco tempo i 3000 mi piace.da 295,50 euro a 295 euro con la scritta: «».Un tweet ironico, dicevamo, che conferma lo stereotipo della "tirchieria" che in genere si affibbia a questa terra. Proseguendo però nei commenti, tra battute e scherzi il giornalista prosegue dicendo: «Sì da turista hai spesso la sensazione che la tua presenza non è proprio gradita».A chi ha chiesto al giornalista se gli avessero fatto la ricevuta fiscale risponde così: «Solo dopo l’abbiamo richiesta. Credo che quei 50 centessimi erano il loro modo di dire, “la nostra donazione a te se non chiedi la ricevuta”».