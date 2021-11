Black Friday, il comico Antonio Giuliani: «C'è troppa folla, per comprare bene serve calma... e mai online»

Sconti al via. Antonio Giuliani, favorevole o contrario al Black Friday?

«Non è un'iniziativa che amo, si fa molta fatica, c'è tanta gente a fare shopping ed è dura pure vedere bene i prodotti. In passato ho visto gente litigare e strapparsi cuffie dalle mani per il prezzo molto vantaggioso. Visto il periodo e la necessità del distanziamento, preferisco evitare».

Nessun acquisto, neppure pensando al Natale?

«Io sono un compratore di regali dell'ultimo minuto, mi piace andare a sceglierli con calma, prestare tutte le attenzioni necessarie. Natale viene una volta l'anno».

Non si farà tentare neppure dall'online?

«No, voglio trovare l'oggetto giusto, controllare la taglia, anche perché se a Natale, sbagli dono, specie a una donna, è dura Già prima di sapere cos'è, ti chiedono se possono cambiarlo e se vogliono farlo, poi, ti dicono di andare il giorno dopo, il 25 dicembre!».

