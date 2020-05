Lascia un biglietto e Milos scompare da casa: "Non venitemi a cercare"

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 14:52

Prima di uscire di casa ha preso carta e penna. Non ha dato spiegazioni, ma ai suoi familiari ha scritto:. Sono ore di apprensione in tutto il Comune di(Treviso) per la scomparsa di, un ragazzo diserbo di nascita ma con la cittadinanza italiana e da anni residente a Villorba.Nel tardo pomeriggio ha lasciato la sua abitazione di, facendo perdere le proprie tracce. In tasca qualche soldo e basta.. I familiari hanno subito avvertito le forze dell'ordine che si sono messe a cercare il 36enne. Sui social è stato anche lanciato un appello: Milos quando è scomparso indossava una maglietta rossa, un cappellino nero e uno zaino nero. Di sicuro si è allontanato a piedi. Chiunque lo vedesse o avesse sue notizie può contattare i carabinieri o la polizia locale di Villorba, attualmente impegnati nelle ricerche, o qualsiasi altra forza di polizia.