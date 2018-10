Napoli, caos alla stazione Centrale: manifestanti occupano binari, treni in ritardo o cancellati

di

Per l'occupazione dei binari nella stazione Napoli Centrale da parte di un gruppo di manifestanti, il traffico ferroviario da e per Napoli è fortemente rallentato. I treni regionali con destinazione Napoli Centrale sono stati fermati nelle stazioni del Nodo. Lo comunica Fs. Le partenze e gli arrivi dei treni Av sono al momento sospesi, con ripercussioni anche sulle partenze da Roma sia verso Nord sia verso Sud, con deviazioni e limitazioni di percorso a Caserta e Aversa. Altri convogli AV con destinazione Napoli Centrale sono stati fermati a Napoli Afragola mentre quelli con destinazione Salerno hanno saltato la fermata del Capoluogo partenopeo. I treni Intercity stanno effettuando fermata nella stazione sotterranea di Napoli Piazza Garibaldi. Trenitalia sta fornendo assistenza ai viaggiatori in sosta nelle stazioni Napoli Centrale e Roma Termini ed è stato attivato il numero verde 800.892021 per fornire maggiori informazioni. I treni al momento "registrano ritardi fino a un'ora" rendono noto i responsabili di Ferrovie. E l'incubo per centinaia di passeggeri "abbandonati" in stazione in attesa del treno continua. Il primo treno per Roma è ripartito poco prima delle 14.

. Dopo una lunga occupazione che ha portato al rallentamento del traffico ferroviario nel nodo di Napoli con ritardi fino a un'ora, i reparti mobili della polizia hanno prelevato di peso le donne e le ragazze delle famiglie Russo e Cimmino che si erano stese sui binari della Stazione centrale di Napoli bloccando le partenze di due treni. Momenti di forte tensione tra forze dell'ordine e familiari dei tre che inveiscono vigorosamente. Daniele Russo, fratello di Antonio e figlio di Antonio, si è infilato sotto un treno per impedirne la partenza e stanno cercando di convincerlo a uscire.dove il gruppo di parenti dei tre napoletani aveva cercato di accedere nella hall con l'obiettivo di occupare i binari. Le forze dell'ordine li avevano bloccati chiudendo le porte della Stazione. I parenti e gli amici dei tre scomparsi hanno così inveito contro le forze dell'ordine e preso a calci e pugni le porte in vetro della Stazione. Alcuni indossano una maglietta bianca con la foto dei tre scomparsi, Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Protestano perché da oltre otto mesi e mezzo non hanno più notizie dei loro cari e ritengono che l'impegno delle istituzioni sia stato finora insufficienti. I tre napoletani sono stati prelevati da agenti messicani corrotti - come poi è emerso successivamente - e consegnati nelle mani di presunti appartenenti ai cartelli criminali locali.