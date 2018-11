Gessica Lattuca scomparsa, interrogati due uomini. Il mistero ha le ore contate?

Scomparsa di Gessica Lattuca, svolta nelle indagini: una telefonata anonima indica dove cercare il corpo

Gessica Lattuca scomparsa, il procuratore di Agrigento a Leggo: «La cerchiamo anche nei pozzi»

Gessica Lattuca scomparsa, spuntano nuovi indizi. Svolta vicina?

Un'altra telefonata anonima, l'ennesima giunta ai carabinieri in cui il telefonista avrebbe fatto i nomi di due persone coinvolte nella scomparsa della giovane madre di quattro figli. Per chiarire la misteriosa vicenda, che fino ad ora è stata contrassegnata da depistaggi, false piste, indicazioni anonime agli inquirenti e poche conferme ufficiali, i carabinieri della stazione di Villaseta hanno messo sotto torchio Michele Scarabeo, con precedenti penali contro il patrimonio e contro la persona, e Antonio Di Caro. I due per il momento non sono iscritti nel registro degli indagati ma rimangono persone informate sui fatti. Presto però la loro posizione giudiziaria potrebbe essere rubricata con accuse più pesanti.Gli inquirenti hanno sequestrato infatti, oltre ai telefoni cellulari di Serena Restivo, anche quelli di Silvana Ragaccio di Castrofilippo, un comune vicino a Favara, e di Teresa Noto, tutte coinvolte nel giro di prostituzione insieme a Gessica Lattuca che, secondo quanto ipotizzato dalla Procura, ricattavano abitualmente i clienti. Con i riscontri tecnici sono stati trovati ed acquisiti dagli investigatori alcuni video sugli smartphone di alcune delle ragazze sotto indagine. Le riprese mostrano effettivamente che le estorsioni a luci rosse avvenivano realmente in quanto i fotogrammi mostrano, effusioni intime ed alcuni palpeggiamenti girati all'insaputa dei clienti. Una delle giovani donne sarebbe Silvana Ragaccio, una ex fidanzata di Enzo, il fratello di Gessica, che attualmente convive con Salvatore Scarabeo, figlio dell'uomo sotto interrogatorio nonchè personaggio coinvolto nell'indagine parallela alla scomparsa della Lattuca, quella che riguarda appunto lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di cocaina.« Aspettiamo che la procura della repubblica si pronunci sull' istanza di dissequestro che ho presentato - commenta l'avvocato Salvatore Cusumano legale di Russotto -. I risultati delle analisi sul Dna effettuate dal reparto investigazioni scientifiche di Messina dovrebbero aver scagionato il mio assistito. Su altri elementi non possiamo dire nulla, dobbiamo rispettare il segreto istruttorio - ha concluso Cusumano». Una vicenda dove le grandi protagoniste sono state denunce o dichiarazioni anonime. Come le due scritte murarie vicino Villaggio Mosè con la vernice rossa con il nome del presunto assassino di Gessica o l'altra chiamata ai carabinieri da parte di una voce femminile sconosciuta che consigliava agli investigatori di cercare il corpo di Jessica Lattuca in alcuni pozzi artesiani nella zona di Punta Bianca. Nei prossimi giorni sono attesi importanti colpi di scena.