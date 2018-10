Gessica scomparsa, oggi i risultati degli esami dei Ris

Gessica Lattuca, nuovi prelievi di Dna in casa della ragazza scomparsa

in provincia di Agrigento, madre di quattro bambini, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 agosto. In mattinata, Filippo Russotto ex compagno della donna e padre di tre dei figli per ora unico indagato, verrà sottoposto agli accertamenti irripetibili di garanzia per gli esami genetici. Nei laboratori del reparto investigazioni scientifiche di Messina, alla presenza dell' avvocato Salvatore Cusumano, i carabinieri con i biologi ed i genetisti forensi compareranno davanti alle parti, i campioni di dna salivari prelevati nei giorni scorsi a Russotto ed ai sui figli, con le tracce di sangue raccolte nelle proprietà dell' uomo. Le analisi oltre a verificare anche la reale paternità con i figli avuti con Gessica, serviranno anche per confrontare i vari profili genetici con quelli appartenti ad Enzo Lattuca, fratello della scomparsa.Infatti le tracce di sangue presenti nel bagno dell'abitazione del Russotto in cui aveva vissuto anche la fidanzata per cinque mesi. Una soluzione al rompicapo che gli inquirenti stanno cercando di trovare da più di due mesi, potrebbe arrivare dalle scarpe da ginnastica che i carabinieri hanno sequestrato all' ex compagno. Con l'impiego di reagenti chimici specifici, i tecnici dell' arma cercheranno potenziali residui di acceleranti di combustione o liquidi infiammabili, per chiarire anche il misterioso episodio di domenica 23 settembre, quando in pieno giorno un incendio doloso distrusse la parte anteriore dell'automobile di Gaspare Michele Volpe, ex datore di lavoro di Gessica e "deus ex machina" del giro di prostituzione in cui la scomparsa ed altre tre ragazze erano coinvolte. La posizione dell' unico indagato per i reati di sequetro di persona, potrebbe essere stralciata e quindi archiviata, oppure nel caso in cui gli esiti saranno positivi la vicenda verrebbe riscritta completamente.Verrano vagliati di nuovo anche gli orari degli ultimi presunti avvistamenti della 27 enne. Secondo indiscrezioni investigative non confermate ufficialmente, pare che gli inquirenti siano giunti all' identificazione dell' autore dell' attentato incendiario riconducibile alla vicenda della scomparsa e che avrebbe come movente una punizione nei confronti del 60 enne responsabile di aver rilasciato un' intervista televisiva in cui accusava indirettamente qualcuno. Il rogo potrebbe essere stato appiccato, con l' impiego della " Diavolina" che permette una combustione ritardata e lenta rispetto a quando viene accesa, permettendo così al responsabile di allontanarsi e crearsi nel frattempo un alibi. Questi prodotti chimici rilascerebbero delle tracce chimiche indelebili , anche a distanza di tempo, su abiti e scarpe. Un' indagine parallela, è in corso per i fatti che vedono coinvolta Gessica, Serena Restivo ed altre coetanee nella prostituzione ed a quanto pare anche in estorsioni a luci rosse nei confronti dei clienti più facoltosi che venivano ripresi a loro insaputa.Nel giro di squillo farebbero parte anche altre ragazze di Castrofilippo un comune poco lontano da Favara. Le altre donne coinvolte appartengono ad un etnia nomade della Sicilia detta dei " Camminanti". Nonostante anche la famiglia ha perso ogni speranza di ritrovare Gessica in vita, non si esclude che invece possa esserlo. Una fuga volontaria, magari in Belgio dove vivono molti Favaresi che sarebbero anche in grado di fornire rifugio alla donna oppure in qualche casa di Favara a due passi da dove i testimoni dicono di averla notata la sera del giorno della scomparsa.