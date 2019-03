Inondano la scogliera di cuoricini di plastica per la foto delle nozze: scempio nel Salento

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sì, ma decisamente poco attenti ad ambiente e paesaggio gliche hanno scelto la scogliera diincome location delle foto del loro matrimonio. Nell'intento di rendere il luogo ancor più suggestivo per lo scatto delle nozze non hanno esitato a inondarlo di, una vera pioggia di coriandoli variopinti cheuna volta terminato il servizio.Un terribile scivolone per la neocoppia che ha lasciato dietro di sé una scia di materiale non biodegradabile che sporca la scogliera ed è