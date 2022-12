Sciroppi per la tosse ritirati dal mercato. L'allarme dell'Ema: «Rischio reazioni allergiche»

Allarme sciroppo per la tosse. L'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, in una nota ha raccomandato di revocare dal mercato i medicinali contro la tosse contenenti il principio attivo della folcodina: questi farmaci non potranno dunque essere assunti né venduti in tutta l'Unione Europea. Si tratta di farmaci che solitamente vengono usati per raffreddore, influenza e tosse: il motivo sono i problemi di salute emersi per chi li ha assunti.

Ad avvertire del problema è il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC), che sottolinea il pericolo di reazioni allergiche: secondo uno studio l'uso di folcodina fino a 12 mesi prima di chi deve ricevere un'anestesia può portare a reazioni allergiche pericolose per la vita. Per questo motivo si è deciso per il ritiro immediato di quei medicinali che contengono questo principio attivo.

Gli sciroppi ritirati dal mercato

Nonostante la raccomandazione di interrompere la commercializzazione del farmaco, l'EMA chiede anche agli operatori sanitari di interrompere la prescrizione di questo trattamento con folcodina per altri medicinali simili. Inoltre, raccomandano di chiedere ai pazienti se hanno usato la sostanza nell'ultimo anno.

Che cos'è la folcodina?

La folcodina è un oppioide utilizzato dagli anni Cinquanta negli adulti e nei bambini per trattare la tosse secca. Agisce direttamente sul cervello, riducendo i segnali nervosi che i muscoli coinvolti nella tosse inviano a questo organo. Solitamente è commercializzata sotto forma di sciroppi o soluzioni orali. È approvata in diversi paesi europei: come Belgio, Croazia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e Slovenia. I nomi commerciali di questo composto sono Dimetane, Biocalyptol e Broncalene.

