Sciopero treni venerdì 14 aprile: orari di Trenitalia, ritardi e cancellazioni. Quello che c'è da sapere

Sciopero treni. È scattato questa mattina alle 9 lo sciopero del personale di Trenitalia indetto dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L'astensione dal lavoro sarà di 8 ore e terminerà alle 17. Lo sciopero, hanno comunicato le Fs, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero.

Sciopero oggi, gli orari

Durante la protesta sindacale è stata programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Intanto, i sindacati hanno organizzato due presidi: a Milano dalle ore 8 alle ore 17 al Binario 3 della Stazione Centrale; dalle ore 9 alle ora 10 al Deposito IMC Martesana (via Fratelli Bressan 43); a Bologna in piazza Medaglie d'oro (piazzale antistante la Stazione FS) dalle ore 10 alle ore 12.

Secondo Trenitalia, lo sciopero potrebbe avere «un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria» e comportare «cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia». La società invita tutti i passeggeri a «informarsi prima di recarsi in stazione». Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie.

