Sciopero dei trasporti il 18 giugno da Milano a Napoli: orari e fasce di garanzia per tutte le città

in programma per il, cioè giovedì. Atm, l’azienda di trasporto pubblico milanese, ha annunciato uno sciopero indetto dall’Unione Sindacale di Base: la sospensione dei servizi sarà di 4 ore e le motivazioni sono legate alla fase 2 in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività. Le modalità variano da città a città.A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Tpl e anche Cotral. Il trasporto pubblico dovrebbe subìre disagi tra le 20 e le 24: lo sciopero coinvolgerà bus, tram, metro, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Garantite le linee notturne, mentre per quanto riguarda Cotral saranno garantite tutte le corse fino alle 20 e quelle a partire dalle 00.01 del 19 giugno.A Milano le 4 ore di disservizio sono previste dalle 18 alle 22, sia sui trasporti di superficie (tram e bus) sia per quanto riguarda la metropolitana. Quanto alle linee Agi, possibili ritardi e cancellazioni per le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433, a partire dall’inizio del servizio fino alle 19 e dalle 23 fino alla fine del servizio. Ma anche le corse in partenza tra le 19 e le 23 potrebbero non essere effettuate. Possibili ritardi e cancellazioni anche per la tratta 965 Pioltello-Milano.lo sciopero di 4 ore inizierà alle 11 e terminerà alle 15. Aorari ancora diversi: i bus si fermeranno tra le 10.30 e le 14.30, mentre la metropolitana garantirà l'ultima corsa alle 10 e ripartirà intorno alle 15. alo stop andrà invece dalle 15.45 alle 19.45.