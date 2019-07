Sciopero nazionale del trasporto aereo, oggi 4 ore di stop: voli a rischio fino alle 14

Roma, carabiniere ucciso a coltellate da due nordafricani: aveva 35 anni. È caccia all'uomo​

Venerdì 26 Luglio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in tuttaoggi, venerdì 26 luglio 2019, per lo. Dalle 10 alle 14, infatti, ci sarà la protesta che può riguardare piloti, assistenti di volo, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree e degli aeroporti.Loè stato indetto per sostenere la richiesta di riforma del settore presentata al governo da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I sindacati hanno spiegato in una nota: «Confermiamo per venerdì 26 luglio lo sciopero di 4 ore nel trasporto aereo che riguarderà piloti assistenti di volo e tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree che volano in Italia, gli addetti all'handling, al catering e delle gestioni aeroportuali ad esclusione dei controllori di volo di Enav, dalle 10 alle 14, con presidio a Fiumicino a partire dall'inizio dello sciopero».Differito invece allo sciopero di piloti e assistenti di volo diproclamato dalla Fnta, la federazione nazionale del trasporto aereo al quale aderiscono Anpac, Anpav e Anp. Lo sciopero riprogrammato per settembre sarà di 24 ore.