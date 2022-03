Sciopero nazionale della scuola, lezioni a rischio per domani 25 marzo: ecco perchè

Sciopero nazionale e lezioni a rischio. I sindacati Anief, Flc Cgil e Sisa hanno indetto uno sciopero della scuola per domani, venerdì 25 marzo 2022. Per l’intera giornata lavorativa docenti, dirigenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici pubblici e privati incroceranno le braccia.

Lo sciopero nasce da una protesta contro le politiche del governo in tema di istruzione ma anche per il clima e contro la guerra. Lo sciopero sarà in contemporanea con le manifestazioni per il Friday For Future indette per domani. «Abbiamo atteso fin troppo tempo - spiega Marcello Pacifico, presidente Anief -. La nostra fiducia non è stata però ripagata: l'accorso sul rinnovo del contratto si basa su risorse insufficienti e quello sulla mobilità è addirittura peggiorativo rispetto al 2021; la gestione del personale in tempo di Covid si è poi trasformata in un vero accanimento contro i non vaccinati; per non parlare del reclutamento, che continua a non prevedere il doppio canale e la conferma di chi è stato assunto con riserva. Lo sciopero del 25 marzo servirà a ricordare tutto questo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 21:41

