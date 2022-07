Sciopero aerei, a Fiumicino 50 voli cancellati. La situazione in tutta Italia Foto

Domenica nera per chi viaggia in aereo. Quattro ore di sciopero per il traffico aereo, dalle 14 alle 18, domenica 17 luglio 2022, che portano un gran caos per i viaggiatori in Italia: sono 122, sull'intera rete, quindi nazionale ed internazionale, i voli cancellati di Ita Airways. Ma anche in Europa la situazione già turbolenta non accenna a migliorare, con la prospettiva di quasi 16mila voli già cancellati per agosto. Questa la situazione negli aeroporti italiani.

Aerei, scioperi di compagnie low cost e controllori di volo. TUTTE LE INFO UTILI

Fiumicino, 50 voli cancellati

Su un totale oggi di circa 450 movimenti aerei in partenza, risultano una cinquantina, al momento, i voli cancellati, quasi esclusivamente su rotte interne o europee, dall'operativo all'aeroporto di Fiumicino a causa della serie di agitazioni che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Oltre allo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto. I voli cancellati sono stati o vengono riprogrammati. Al Leonardo da Vinci le cancellazioni interessano alcune compagnie aeree come Ita, in larga parte, Vueling, Wizz Air, Iberia. Una decina i voli anticipati o posticipati rispetto alla fascia oraria colpita dalle agitazioni. Le compagnie si sono attivate già da alcuni giorni per informare preventivamente i passeggeri e predisporre un piano di riprotezione sui primi voli utili. I disagi, tuttavia, nello scalo appaiono, al momento, limitati per effetto del preavviso dello sciopero e proprio per via delle informazioni preventive delle compagnie ai propri passeggeri. Aeroporti di Roma ha rafforzato il proprio personale per dare assistenza ed informazioni ai passeggeri, fornendo anche dei dolcetti ai bambini presenti con le famiglie in procinto di partire per le vacanze. Ita Airways, sull'intera rete, ha previsto la cancellazione complessiva di 122 voli a causa dell'agitazione proclamata dai controllori di volo ed ha attivato un «piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri», riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare già oggi. L'altro 50% verrà riprotetto nell'arco di domani e dopodomani.





Bologna, 40 voli cancellati.

Sono una quarantina, una ventina in arrivo e altrettanti in partenza, i voli cancellati all'aeroporto Marconi di Bologna a causa degli scioperi che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Le cancellazioni riguardano molti voli delle compagnie low cost, ma non solo. Oltre allo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, l'agitazione riguarda anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto. Nello scalo bolognese, interessato in questi giorni da un massiccio afflusso di passeggeri e anche a disagi dovuti ai continui guasti del People Mover, la navetta che collega l'aeroporto con la stazione, la situazione è al momento gestibile, visto che i passeggeri dei voli cancellati sono stati avvisati. Resta valida, in ogni caso, la raccomandazione rilanciata dall'aeroporto, di presentarsi all'imbarco con largo anticipo.



Bari, 37 voli cancellati

Sono già 37, tra arrivi e partenze, i voli cancellati all'aeroporto di Bari causa dello sciopero del personale delle compagnie low cost e del personale Enav. Secondo quanto riporta il sito di Aeroporti di Puglia, altri 26 voli, sempre tra arrivi e partenze, sono stati cancellati a Brindisi. Lo sciopero è stato indetto dalle 14.00 alle 18.00, ma gli effetti negativi sul trasporto aereo si stanno verificando in una fascia orari più ampia, cominciata prima delle 12 e che arriva fino alle 19.00 . I voli interessati sono sia nazionali, sia internazionali, e le compagnie coinvolte sono non solo solo le low cost ma, in misura minore, anche Ita Airways e British airways.





Torino, 20 voli cancellati

Sono già 20 i voli cancellati all'aeroporto di Torino Caselle per lo sciopero dei controllori di Enav e dei piloti di alcune compagnie low cost. Dieci in partenza, il primo dei quali era previsto alle 13:45 con destinazione Siviglia, e poi Barcellona, Bari, Valencia, Lamezia Terme, Alghero, ancora Barcellona, Cagliari, Catania e Roma, quest'ultimo alle 19.15. Cancellati anche 10 voli in arrivo, dalle stesse città e dall'isola di Corfù. I voli cancellati allo scalo torinese sono di Ryanair, Wizz Air, Vueling e Ita.

