Sciopero 8 marzo, rischio disagi a Roma e Milano: orari e fasce di garanzia

Sciopero dei mezzi, previsto un venerdì nero per la Capitale e per i romani: una serie di proteste toccheranno settori vitali per la città, peraltro in concomitanza con la Festa della donna. È stato infatti proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, promosso dalle organizzazioni sindacali Usi(Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base).



Saranno a rischio per l'intera giornata il servizio di trasporto con bus, tram e metro, ma sono annunciati disagi anche nelle scuole di ogni grado, agli sportelli di uffici pubblici municipali e comunali. Sarà scioperò anche nel mondo della Sanità e tra gli operatori dell'Ama, azienda che comunque assicurerà i servizi essenziali. Due i sit-in previsti: alle 9 al ministero della Salute, alle 10.30 al ministero del Lavoro. Alle 17 partirà il corteo promosso da Non una di meno che da piazza Vittorio arriverà a piazza Madonna di Loreto.



MEZZI KO A ROMA Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30-12,30) proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.



Caos, disagi, rabbia, saranno il leitmotiv per chi vorrà salire a bordo di bus, tram, metropolitane, o di un vagone dei treni delle ferrovie Termini-Giardinetti, della Roma-Lido e della Roma-Civita Castellana-Viterbo. Astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio anche da parte dei lavoratori di Cotral. L'azienda comunica che «saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8,30, alla ripresa del servizio alle ore 17 fino alle ore 20».



Guai anche per la raccolta dei rifiuti, già in crisi nella Capitale. Allo sciopero nazionale, infatti, si aggiunge quello regionale indetto dalla Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil. A rischio quindi i passaggi degli operatori Ama nelle strade al fine di svuotare cassonetti e secchi della raccolta porta a porta. Anche il settore funerario sarà coinvolto dallo sciopero. Incroceranno le braccia anche lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, del comparto scuola, creando non poco caos nelle famiglie dei romani. Cartelli con possibili chiusure e disagi sono già comparsi in alcuni asili della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con molti medici che potranno incrociare le braccia.

Venerdì 8 marzo è previsto uno sciopero generale nazionale indetto da diverse sigle sindacali con inizio a mezzanotte e conclusione alle 21. Per effetto dello sciopero - spiega Trenord - i treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it e negli avvisi in stazione. A Milano, spiega invece Atm, l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. ​

