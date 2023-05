Sciopero dei treni 26 maggio 2023, orari e treni garantiti (Trenitalia e Italo): tutto quello che c'è da sapere

di Redazione Web

Si prospetta un venerdì difficile per migliaia di passeggeri e pendolari. Venerdì 26 maggio 2023 è stato indetto uno sciopero nazionale dall’Unione dei sindacati di Base per quanto riguarda il trasporto ferroviario: disagi in vista per chi aveva in programma di viaggiare con Trenitalia o Italo, ma anche per il trasporto pubblico locale a Milano e in Lombardia.

Sciopero dei treni venerdì 26 maggio. I dipendenti Fs: «Subito 300 euro di aumenti»

Milano, tempi lunghi per la frana di Lecco. Da oggi bus (e battelli) per i pendolari

Sciopero treni 26 maggio 2023

Lo sciopero dei treni inizierà alle 9 e finirà alle 17 di venerdì 26 maggio 2023. Sui siti web di Trenitalia e Italo sono disponibili le liste dei treni garantiti, cioè dei convogli che anche in caso di adesione allo sciopero dovrebbero partire in ogni caso e non saranno cancellati: i treni non garantiti corrono invece il rischio di una cancellazione, sebbene la mancanza di garanzia non equivalga alla certezza che vengano cancellati.

I TRENI GARANTITI TRENITALIA

Presso le biglietterie Trenitalia e Italo è possibile cambiare il proprio biglietto (gratis o meno a seconda delle direttive delle singole aziende): in caso si sia in possesso del biglietto per un treno non garantito, si potrà cambiare, previa disponibilità di posto, con un titolo di viaggio valido per un treno garantito. Lo sciopero generale di 24 ore, indetto dall’Unione dei sindacati di Base con l’adesione Usb Pi e Fisi, interesserà i lavoratori dei settori sia pubblici che privati. Oltre ai trasporti, anche la scuola e gli uffici pubblici, ad esclusione del settore aereo.

I TRENI GARANTITI ITALO

Sciopero Trenord

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio 2023 è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A. e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle seguenti linee:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord

Brescia/Iseo – Edolo

Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FERROVIENORD, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia.

I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.



Inoltre, in concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 09:00 alle 16:59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in Lombardia.

FASCE DI GARANZIA



Per le linee circolanti sull’infrastruttura di FERROVIENORD saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia:

• viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00.

Attenzione: dalle ore 21 sulle linee a gestione esclusiva FERROVIENORD S.p.A.



Per le linee circolanti sull’infrastruttura di RFI saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia:

• viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9.00 e termine corsa entro le ore 10.00. Alle ore 18.00 è prevista la ripresa del servizio.

Per i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.



Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop:

• tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1);

• tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50 .

Segnaliamo che nella fascia oraria 9.00-17.00, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Sciopero ATM

Il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

Linee Autoguidovie

Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Funicolare Como-Brunate

Il servizio della funicolare sarà garantito fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA