Sciopero 25 ottobre, caos treni e voli cancellati: la situazione in tutta Italia

Modifiche ai treni per lo sciopero del 25 ottobre

in tutta Italia per i trasporti ma non solo: seè a rischio paralisi per lo stop dei mezzi pubblici ma anche della raccolta rifiuti, non sta meglio il resto del Paese, per via dello sciopero generale che coinvolge anche la scuola, la giustizia, i treni e gli aerei. Lo sciopero dei treni, iniziato alle 21 di ieri sera, non ha coinvolto le Frecce di Trenitalia, mentre i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21) sono stati garantiti, così come lo shuttle tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino.Alitalia ha invece cancellato 240 voli e attivato un piano straordinario di riprotezione dei passeggeri, assicurando che opereranno regolarmente quelli nelle fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Fermi infatti i lavoratori della compagnia aderenti all'Usb (piloti, assistenti di volo e personale di terra), all'Anpac, Anpav (piloti e assistenti di volo per 4 ore dalle 10 alle 14) e Anp (per 4 ore dalle 10 alle 14).A Milano la circolazione dei mezzi di superficie funziona in modo regolare e le metropolitane sono garantite fino alle 18: questa la situazione dei trasporti nel giorno dello sciopero Generale proclamato da CUB e SGB e iniziato alle 8.45, secondo quanto comunicato da Atm. In superficie, dalle 9.30 sono previste alcune deviazioni per la temporanea chiusura al traffico di alcune vie per manifestazione.