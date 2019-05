Sciopero trasporti, oggi venerdì nero bus e treni a rischio, gli orari

l'Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà il trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario, mentre per quello aereo è previsto una “astensione dal lavoro” di 24 ore per il 21 maggio.

#Roma sciopero trasporto pubblico



📆 Oggi 17 maggio



⏰4 ore dalle 8.30 alle 12.30



A rischio il servizio:



➡ Atac (bus, filobus, tram, metro ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma--Viterbo



➡ bus periferici della Roma Tpl#luceverde pic.twitter.com/Iv8yBNNnZO — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 16 maggio 2019

Venerdì 17 maggio l’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale nei trasporti a livello nazionale di 4 ore. A Milano possibili disagi dalle 18 alle 22: https://t.co/zxmTXhI18N pic.twitter.com/spJswoWzrS — ATM (@atm_informa) 13 maggio 2019

Giovedì 16 Maggio 2019, 13:10

Ancora una giornata dinel mondo dei. Oggi, venerdìil trasporto pubblico capitolino sarà a rischio per quattro ore,. La protesta riguarda la rete Atace i bus periferici della Romal'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalleper le lineelo sciopero è previsto dalle oreore. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per quanto riguarda la, l’ultima corsa garantita prima dello sciopero partirà da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle 10.30. Il servizio riprenderà ad essere regolare con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54. L’ultimagarantita partirà alle ore 10.50, per poi riprendere regolarmente il servizio con la prima corsa del pomeriggio alle ore 15,20.il Servizio urbano, suburbano e la metropolitana saranno coinvolti dalle. Le autolinee extraurbane e il Servizio Ferroviario (Sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–aeroporto–Ceres) dalle- Parte del personale delItaliane aderirà allo sciopero proclamato da una sigla sindacale autonoma e che si terrà domani 17 maggio dalle. «Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente» fa sapere Ferrovie dello Stato, precisando che lo sciopero non interessa il trasporto ferroviario della Regione Piemonte. Non è previstaquali sono i treni garantiti in caso di sciopero.Per ipotranno esseri. Sarà infine assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci diIndetto dall'Unione Sindacale di Base (USB) lo scioperò sarà nazionale e coinvolgerà il trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario, mentre per quello aereo è previsto una “astensione dal lavoro” di 24 ore per il 21 maggio. Tra i motivi dello sciopero c’è la volontà di protestare contro la precarietà e il «sistema degli appalti indiscriminati» e a favore della «riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario» e del diritto allo sciopero.