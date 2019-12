Bloccati su una lastra di ghiaccio a 1.900 metri due giovani scialpinisti

LEGGI ANCHE:

SELLA NEVEA - Bloccati su una lastra di ghiacciodue giovanisono stati recuperati dal soccorso alpino.R. D. B., 27 anni di San Giorgio Della Richinvelda e A. D. V., 26 anni di Polcenigo hanno chiesto aiuto dopo il tramonto di oggi, 24 dicembre. Da una prima ricostruzione uno dei due ragazzi avrebbe rotto un attacco dello sci e dopo aver tentato di proseguire nella discesa si è ritrovato, assieme al compagno, a non riuscire più a scendere a causa del pendio ghiacciato ad una quota di circa 1900 metri nei pressi del Pic Maiot, uno degli itinerari fuoripista che si praticano prendendo gli impianti di risalita fino a Sella Prevala.E' intervenuta subito una squadra con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Cave del Predil comprese due guide alpine, assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea, con il fondamentale supporto dei gattisti di Promoturismo FVG che hanno interrotto la battitura delle piste in corso per caricare i soccorritori. Da quel punto i tecnici si sono mossi con piccozza e ramponi prima in traversata e poi in discesa con molta delicatezza e con l'aiuto della corda di sicurezza hanno raggiunto i due ragazzi.