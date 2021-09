Sci, parte la nuova stagione: in pista con il green pass, ecco le nuove regole

Riparte la stagione sciistica sul ghiacciaio della val Senales, Trentino-Alto Adige, previo possesso del Green pass. Ecco tutte le nuove regole per poter sciare con la nuova stagione al via. Numerose squadre nazionali e club di sci nazionali e internazionali si sono già prenotate per le prossime settimane. «C'è anche molto interesse per l'allenamento ad alta quota sulla nostra pista da sci di fondo, la cui apertura è prevista per l'inizio di ottobre» spiega Stefan Hütter, responsabile marketing dell'Alpin Arena Senales.

Gli sciatori per diletto in possesso del Green pass potranno scendere su una parte della pista di Grawand a partire da venerdì. «Per il momento è possibile sciare la mattina dalle ore 9 alle ore 12.30, ma appena le temperature lo permetteranno, garantiremo la possibilità di sciare tutto il giorn», aggiunge Hütter.

Sul ghiacciaio, ad un'altitudine di 3.212 m, si stanno completando i lavori agli impianti di risalita e sulle piste.



Lukas Tumler, responsabile delle piste e degli impianti dell'Alpin Arena Senales, spiega che il ghiacciaio è stato protetto dai raggi del sole da una copertura in pile per tutta l'estate. «Inoltre, durante la primavera accumuliamo depositi di neve, che ora ci permettono di disporre di circa 200.000 m3 di neve da utilizzare nella preparazione delle piste». Per poter accedere alle piste, tutti coloro che hanno più di 12 anni (nati nel 2009) devono essere dotati di Green pass. «Vogliamo offrire alle squadre in allenamento, - spiega Hütter - agli sciatori e al nostro staff un contesto il più sicuro possibile. Ecco perché abbiamo deciso di prendere questo provvedimento».

