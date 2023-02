Schlein e Menson «separati alla nascita», il post dell'ex consigliere di Fratelli d'Italia scatena le polemiche: «Vergognati»

di Redazione web

«Elly Schlein e Marilyn Manson separati alla nascita». Stefano Casali, ex vicesindaco di Verona in quota a Fratelli d'Italia, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dopo la nomina della nuova segretaria del Pd, scatenando diverse polemiche. Nell'immagine pubblicata ci sono la foto di Schlein e quella dell'artista, una di fianco all'altro.

Un cinghiale le attacca nell'orto, mamma si difende ma muore per salvare la figlia: aveva 45 anni

Funerali Costanzo, la battuta del parroco che fa sorridere Maria De Filippi: «Gli spacciavate il cioccolato...» VIDEO

Le polemiche

«Stefano, non condivido ed in tutta sincerità e amicizia ti scrivo che gli avversari politici si guardano per le loro idee e la loro coerenza non per l'aspetto fisico - commenta un utente - Non condivido nulla della Schlein ma non ritengo giusto deriderla per l'aspetto fisico». Casali, ex consigliere regionale ed ex presidente di Agsm, risponde: «Nessuna critica o offesa, notavo solo la somiglianza». E ancora: «Stefano lo sai che ti stimo molto... per questo mi sono permessa di commentare.... generalmente questo tipo di confronti mi offendono». E poi: «Esattamente, Stefano, cosa ti spinge a pubblicare un post così insignificante, insensato e ovviamente offensivo?». Infine un laconico: «Si vergoni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA