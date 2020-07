Travolto dal cancello della sua casa: Tommaso muore schiacciato a 4 anni

Caldo killer in Italia: morti due operai sotto il sole in cantiere

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 19:58

Tommaso non ce l'ha fatta. L'Usl 2, oggi alle ore 19, ha concluso la procedura di accertamento del decesso,del bambino di 4 anni travolto dal cancello della sua abitazione di via IV Novembre a Dosson di Casier (Treviso). Sottoposto d'urgenza a un delicato intervento di neurochirurgia alla testanon è riuscito a superare le gravissime ferite subite.L'incidente è accaduto verso le 20.20: la tragedia ha colpito la famiglia di uno dei più noti acconciatori del paese. Padre e madre si trovavano nel giardino della loro villetta, che si trova nelle vicinanze dello storico parco di villa de Reali. Con loro i due figli piccoli, il minore di appena due anni e il più grande, di quattro, che giocava in cortile, riparato dalla strada grazie al grande cancello scorrevole che cinge il giardino di casa. Gli è arrivato vicino e lì si trovava quando, in un attimo, il gigante metallico è piombato a terra. Un cedimento, partito dalla base, che ha fatto precipitare la struttura proprio addosso allo sfortunato bambino.Un tonfo profondo ha richiamato l'attenzione dei genitori. All'iniziale frazione di secondo percepita nel vedere il cancello schiantato sul terreno, immediatamente si è sostituito il crudo terrore realizzando che lì sotto c'era il loro piccolo intrappolato. Si sono precipitati a tirarlo fuori e hanno chiamato la centrale del 118 chiedendo, disperati, l'arrivo urgente di un'ambulanza.Il Suem ha subito inviato un mezzo di soccorso a Dosson, dove il personale medico si è trovato davanti una scena agghiacciante. Hanno soccorso il piccolo, praticandogli le prime manovre di rianimazione per stabilizzarne le condizioni. Da subito però è stato evidente che i traumi riportati dal bambino fossero estremamente seri.In via IV Novembre sono arrivati anche i carabinieri per appurare l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo i primi accertamenti si sarebbe appurata l'accidentalità dell'infortunio. Il bimbo pare non fosse arrampicato al cancello, ma ne sia stato travolto all'improvviso.