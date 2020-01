Schianto in scooter contro due auto: morto un ragazzo di 27 anni

Bimba di un anno precipita dalla tromba delle scale: è grave

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 18:59

Tragico incidente mortale a, dove unè morto in uno schianto in scooter in via Siffredi, all’incrocio con via Erzelli: il ragazzo viaggiava sul suo scooter quando - secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale - si è prima scontrato con un’auto, per poi venire investito da un’altra auto che proveniva dal lato opposto.Il conducente del secondo autoveicolo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi, pur essendosi accorto dello schianto, che è stato fatale per il ragazzo che è morto sul colpo. L’arrivo dei soccorsi del 118 e i tentativi di rianimare il giovane sono stati purtroppo inutili.L’incidente ha causato lunghe code sulla strada, per via della zona bloccata per i rilievi: diverse pattuglie della Locale, scrive GenovaToday, sono dovute intervenire per gestire il traffico in quello che è un vero e proprio orario di punta. Si tratta del secondo incidente mortale in una settimana nella città di Genova, dopo quello di qualche giorno fa in corso Europa in cui sono morte due persone.