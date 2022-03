Maxi-incidente tra quattro auto, una si cappotta: tre feriti, un uomo incastrato a testa in giù

SCHIO - Quattro auto coinvolte in un incidente e alla fine il bilancio è di tre persone ferite. Lo schianto è avvenuto alle 14:45 di oggi, sabato 19 marzo, in via Maestri del Lavoro a Schio. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto rovesciata il conducente rimasto ferito, preso in cura dai sanitari del Suem per essere trasferito in ambulanza in ospedale.

Schianto in moto contro un'auto: morto un ragazzo di 19 anni. Tragedia a Taranto

Lo scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino. Assistiti dai sanitari anche altri due automobilisti, rimasti contusi nello scontro sono stati trasportati in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA