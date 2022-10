Incidente in moto contro un tir, morto infermiere dell'ospedale civile: Salvatore Silvestre aveva 38 anni

di Redazione web

Ancora sangue sulle strade. Un nuovo terribile incidente stradale in cui ha perso la vita Salvatore Silvestre, di 38 anni, infermiere all'ospedale civile di Venezia nella divisione “Week surgery”. Stava guidando la sua moto lungo la strada camionabile, nel territorio di Spinea, la mattina presto di martedì 25 ottobre per recarsi al lavoro quando si è scontrato contro un mezzo pesante che usciva da una ditta di trasporti all'altezza dell'incrocio con via Prati.

L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è caduto a terra. Quando sono arrivati i soccorsi era ancora in vita, l'uomo è stato caricato nell'ambulanza diretta all'ospedale dell'Angelo, in un disperato tentativo di salvarlo. Gli sforzi dei sanitari, però, non sono bastati ed è morto poco più tardi.

Salvatore Silvestre chi era

Originario della provincia di Napoli, Silvestre abitava a Fornase di Spinea. Da un paio d'anni era dipendente dell'ospedale Civile di Venezia. Non vedendolo arrivare per il turno, i colleghi si sono allarmati e hanno cercato sue notizie. Poco più tardi, da Mestre, è arrivata la comunicazione del decesso. Silvestre, che si era trasferito in Veneto da alcuni anni, viene ricordato come una persona puntuale e attenta, appassionata del suo lavoro. Nel tempo aveva stretto amicizia con i colleghi del reparto, che sono rimasti sconvolti dalla tragedia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 10:04

