Schianto contro un pilone di cemento: morti due ragazzi di 22 e 24 anni. Grave l'amico ventenne

Due ragazzi di 22 e 24 anni,, sono morti in un incidente nella giornata di sabato sulla provinciale Falerina, a Civita Castellana, nel viterbese. I due giovani erano residenti a Faleri:, ex studente dell'Itis, lavorava come idraulico mentre l'amicoera disoccupato. I due viaggiavano su una Toyota Rav3 insieme ad un terzo ragazzo,, ventenne studente universitario a Roma, che era alla guida dell'auto: è rimasto feritoal Gemelli di Roma.La vettura è uscita di strada, si è ribaltata più di una volta e si è schiantata contro un pilone di cemento dell'Enel piazzato all'interno di un noccioleto. Tra le possibili cause il fondo stradale bagnato, ma non sono da escludere né che il conducente possa essersi trovato davanti un ostacolo (forse dei cinghiali), né un eventuale colpo di sonno. Sotto choc la comunità locale: per tutto il giorno sul luogo della tragedia e all'obitorio parenti, amici e conoscenti hanno portato parole di conforto ai genitori delle vittime, scrive il quotidiano Il Messaggero.