Papà morto insieme alla figlioletta di 6 anni: 55enne denunciato per omicidio stradale

Ieri un uomo di 42 anni,, e la figlia di 6 anni,, sono morti in un tragico incidente sulla Torino-Pinerolo, dopo che la Mini Cooper guidata dal giovane papà è andata in fiamme dopo essere stata tamponata. L'automobilista che ha tamponato la Mini, un uomo di 55 anni, è stato denunciato per omicidio stradale. Salva la moglie di Giuseppe e mamma di Nicole, che viaggiava su un'altra vecchia Mini con l'altra figlioletta di appena 4 mesi: la famiglia si stava dirigenti a Macello, nel pinerolese, ad un raduno d'auto d'epoca.Lo schianto è avvenuto ieri mattina all'altezza di Piscina, chilometro 17: l'auto che ha tamponato la Mini è una Toyota Yaris, che ha preso anch'essa fuoco. Il 55enne denunciato è lui stesso ricoverato in ospedale a Pinerolo, mentre per Giuseppe e Nicole non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono intervenuti ieri mattina la polizia stradale e i soccorsi del 118.