Schianto frontale tra moto: tre morti, una era una volontaria della Croce Rossa

Tragedia in provincia di Latina. Alle ore 16:30 di oggi, sabato 18 febbraio, sulla strada regionale 83 a Itri, due moto si sono scontrate frontalmente e tutte e le tre le persone a bordo sono morte. L'incidente ha visto coinvolti una donna e un uomo, una coppia che viaggiava a bordo di uno dei due motocicli, e un altro uomo, alla guida della seconda motocicletta.

Lo schianto

Le vittime del terribile schianto frontale originarie di Itri, Fondi e Arce avevano rispettivamente 43,46 e 28 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che sono a lavoro per ricostruire quale sia stata l'esatta dinamica del frontale. L'incidente è avvenuto in località «Curvone Belvedere"», non lontano dal Santuario della Madonna della Civita. Una delle vittime, la donna, era una volontaria della Croce Rossa.

