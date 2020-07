Schianto choc tra una Vespa e un'auto: muore Serena, 14 anni. Il cugino 18enne è gravissimo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 10:01

Drmma nel cremonese adove una ragazza di 14 anni,, è morta ed il cugino di 18 anni è gravissimo dopo un tragico incidente stradale che si è verificato ieri sera. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 21.30 lungo la Quinzanese nel paese in provincia di Cremona: i due viaggiavano su una Vespa e si sono scontrati con un'auto, stando ai primi accertamenti dei carabinieri.Sul posto, con l'Arma, i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo ma vanamente di rianimare la ragazzina. Il cugino è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia e le sue condizioni sono gravissime. L’impatto con l’auto, una Fiat Punto, è stato violentissimo, con la Vespa sbalzata a 15 metri di distanza: la 14enne è morta sul colpo. Illeso l’uomo di 33 anni che guidava l’automobile, che dopo lo scontro è finita in un canale con il parabrezza completamente distrutto.