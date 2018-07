Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si chiamava Michele Selle e aveva 23 anni il ragazzo morto ieri nel tragico schianto sulla statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon, tra due auto, una Fiat Panda e una Nissan Qashqai, avvenuto all’alba di ieri. L’incidente è avvenuto sulla statale ‘del Tonale e della Mendola’ al km 31, intorno alle 6.Sulla Panda, guidata da Michele, viaggiavano altri tre giovanissimi, G.D. di 23 anni, medicato al Bolognini di Seriate con ferite lievi, M.C. di 23 anni, ricoverata al Papa Giovanni con le gambe fratturate, e A.N. di 22 anni, di Bergamo, sbalzata fuori dall’abitacolo e ricoverata in prognosi riservata sempre al Papa Giovanni. Quest’ultima è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico per i molteplici traumi riportati. Anche a bordo della Nissan c’erano due ventenni.Come racconta l’Eco di Bergamo, Michele Selle era originario di Buccinasco, aveva studiato al liceo scientifico Lussana di Bergamo, e. “Era bravo, uno studente modello», le parole del papà, ancora sotto choc, davanti alla camera mortuaria.