Schianto tra due auto sulla statale, Sergio muore a 36 anni. Illeso l'altro conducente

Tragico incidente nella tarda serata di ieri sulla strada statale 274: due auto si sono schiantate ed un uomo è morto. Sergio Anglano, di Nardò (Lecce), aveva appena 36 anni.

L'incidente mortale è avvenuto sulla statale 274 Lecce-Gallipoli. Sergio Anglano, alla guida di una Fiat 500, si è schiantato con un'altra utilitaria dello stesso tipo nei pressi dello svincolo per Melissano. Il conducente dell'altra auto è rimasto praticamente illeso, mentre per Sergio non c'è stato nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 10:45

