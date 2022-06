Spaventoso schianto in moto contro l'auto: centauri in ospedale con l'elicottero

Incidente tra auto e moto con due persone ferite è successo oggi, domenica 12 giugno, poco prima della 17.30. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP1 bis in località Caorera nel comune di Quero Vas per l'incidente in cui sono rimasti feriti i due motociclisti. Giunti da Feltre i pompieri, assieme ai volontari del Basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi finiti fuori strada e collaborato con i sanitari ai soccorsi della coppia in sella alla moto. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. La strada durante i soccorsi è rimasta bloccata. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Questo incidente è successo poco dopo il primo schianto in cui hanno perso la vita i due motociclisti sulla Regionale 348 (Feltrina) in località Sanzan nel comune di Feltre. Per intervenire sull'incidente mortale il traffico è stato deviato verso la Provinciale dove si è verificato il secondo scontro per fortuna in questo caso senza morti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 23:12

