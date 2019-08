Schianto tra due auto, due morti in Puglia: Giovanni aveva 40 anni, Marco 31. Grave una donna

Un uomo di 40 anni,, e un ragazzo di 31,, di Laterza, sono morti stamattina in un incidente avvenuto in Puglia, sulla ex statale 580 che collega Laterza a Ginosa, in provincia di Taranto. Lo schianto è avvenuto tra due auto, una Audi A2 e una Volkswagen Golf: Tucci è morto sul colpo, Montrone durante il trasporto in ospedale, mentre altre due persone sono rimaste ferite.Gravi, in particolare, le condizioni di una donna, che era rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata d'urgenza dal 118 all'ospedale Ss. Annunziata di Taranto e ricoverata in prognosi riservata. Sul posto i rilievi dei carabinieri della compagnia di Castellaneta per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.