Schianto tra due auto, morta una bambina di 3 anni e mezzo. Gravissima la sorellina di 6

Tragico incidente ieri sera nel vercellese, sulla provinciale 11 tra Borgo d'Ale e Tronzano: uno scontro tra due auto ha provocato la morte di una bambina di 3 anni e mezzo, mentre la sorellina di 6 anni è grave in rianimazione, intubata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino con un trauma cranico e addominale.

Leggi anche > Omicidio Iole Tassitani, per il killer si aprono le porte del carcere

Già ieri sera le condizioni delle due bambine sembravano gravi: la più piccola, che aveva un profondo trauma cranico, ha avuto un arresto cardiaco ed è morta dopo l'arrivo nel reparto. Nell'incidente erano rimasti coinvolti anche la mamma delle due bambine e un uomo, trasportati ieri sera al Sant'Andrea ma non in pericolo di vita. Entrambe le bambine erano state portate in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre gli altri due feriti erano stati portati in codice giallo all'ospedale di Vercelli. Non ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA