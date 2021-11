Schianto tra due auto nel ferrarese: morte due ragazze

Ancora sangue sulle strade. Due ragazze sono morte in un incidente stradale nel ferrarese. Lo scontro tra due auto è avvenuto in via Matteotti, ad Argenta. Le due vittime erano a bordo di una macchina con una terza ragazza. Nell'altra auto coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto illeso. Sul posto i Carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 21:49

