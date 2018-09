Semirimorchio si ribalta in A4. Autostrada chiusa a Portogruaro

LE CHIUSURE

Schianto in autostrada,a Portogruaro. Un semirimorchio si è ribaltato, occupando la sede stradale. Sul posto stanno arrivando i soccorsi con i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'incidente è accaduto al c, nei pressi della stazione di servizio di "Fratta sud". Impossibile per gli utenti della A4 proseguire la marcia.per permettere le operazioni di soccorso, all'altezza dello svincolo di Portogruaro. Chiusa anche l'immissione dalla A28 sulla A4 verso Trieste. Al momento ilsulla viabilità ordinaria lungo la strada "Ferrata" Portogruaro-Udine. Sul luogo dell'incidente stanno arrivando anche gli Ausiliari del traffico e la Polizia stradale. Purtroppo l'intenso traffico non agevola le operazioni di soccorso.