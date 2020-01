Si schianta contro il guardrail, poi viene travolta da un'auto: Valentina muore a 22 anni insieme al suo cagnolino

Valentina Zaia, 22 anni, è morta questa notte in un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza, all'uscita del casello di Caorso lungo l'autostrada A21. La giovane, nata in Cile e residente a Piacenza, alla guida della sua Peugeot stava rientrando dal turno serale in un fast food di Cremona, dove lavorava da tempo. Per cause che sta accertando la polizia stradale, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un guard-rail. I soccorritori del 118 l'hanno trovata già priva di conoscenza, e le manovre di rianimazione sono state inutili. Tra le vittime anche il cagnolino che era in auto con lei, anche lui trovato senza vita sull'asfalto.



La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. La giovane dopo essersi schiantata contro il guard-rail sarebbe stata travolta da un'altra vettura che sopraggiungeva in quel momento. Due le ipotesi sulle quali le forze dell'ordine stanno lavorando. La prima è che Valentina Zaia sia scesa dalla sua auto dopo l'incidente per poi essere colpita dalla Bmw guidata da un uomo. La seconda è che sia stata sbalzata fuori dalla sua Peugeot per poi finire sull'asfalto.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 20:04

