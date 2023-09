Schiaffi in testa, minacce e insulti ai disabili, la struttura dell'orrore: 12 operatori sanitari indagati per maltrattamenti

di Redazione Web

Schiaffi in testa, minacce e insulti. Questo il trattamento riservato ad alcuni disabili fisici e prichici di una struttura socio sanitaria riabilitativa di Budrio, in provincia di Bologna. Per questo motivo 12 operatori socio sanitari che lavorano nel centro sono stati raggiunti da ordinanze con misure interdittive della professione della durata di un anno, con l'accusa di maltrattamenti.

Le indagini, cominciate a fine gennaio, sono state condotte dai carabinieri di Molinella e dal Nas di Bologna e coordinate dalla pm Manuela Cavallo. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni audio e video ambientali per ricostruire gli episodi.

«Al mio matrimonio niente bambini e nemmeno la cugina autistica», la futura sposa fa infuriare gli invitati: nessuno rovinerà il mio giorno

Arisa, l'attivista disabile Melio si propone come marito: «Spero mi risponda, un’occasione per fare qualcosa insieme»

Schiaffi, insulti e minacce ai disabili

Tutto è cominciato a venire alla luce quando, a fine gennaio, un testimone ha notato e ripreso con un cellulare uno degli operatori socio sanitari, che vicino all'ospedale di Budrio colpiva con degli schiaffi un uomo che stava trasportando sulla sedia a rotelle e che era stato portato al pronto soccorso per un taglio al labbro.

Sono quindi partiti gli accertamenti, con il supporto dei carabinieri del Nas, ed è emerso che diversi ospiti della struttura erano stati portati in ospedale per incidenti domestici, tipo cadute o altro. Su questi ricoveri però non è stato accertato un collegamento diretto con quanto accadeva nella struttura socio sanitaria. A febbraio sono state autorizzate le intercettazioni e sono emersi diversi comportamenti violenti, una trentina almeno, da parte dei 12 oss della struttura privata, che ospita trenta pazienti.

Oltre a schiaffi e strattonamenti, i dipendenti raggiunti dalle misure interdittive minacciavano i pazienti di lasciarli fuori al freddo oppure di portarli in palestra, che era un luogo lasciato in stato di abbandono nel centro. In alcuni casi gli oss si rifiutavano di accompagnare gli ospiti in bagno, rimanendo a guardare la tv, oppure, in uno degli episodi documentati con le intercettazioni ambientali, mentre un paziente mangiava un panino e tossiva, l'operatore lo colpiva con schiaffi in testa.

Dopo che ieri sono state notificate le 12 sospensioni emesse dal Gip, l'Ausl ha messo a disposizione del personale per non interrompere l'attività del centro, i cui titolari erano all'oscuro di tutto. Dai parenti non erano arrivate segnalazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA