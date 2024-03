Campionessa 17enne di scherma stuprata da 3 atleti in un ritiro a Chianciano. La denuncia: «Per loro nessuno stop, li rivedo nelle gare»

di Redazione web

Stuprata da tre atleti della Federscherma in un ritiro a Chianciano Terme. Vittima una campionessa di scherma di 17 anni della squadra dell'Uzbekistan. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto tra il 4 e il 5 agosto scorso durante un ritiro pre estivo nella località in provincia di Siena a cui partecipavano più squadre di varie Federazioni. Sull'abuso indaga la Procura di Siena che ha iscritto due dei tre atleti coinvolti. Un terzo è minorenne. La notizia è anticipata dal Messaggero.

Cosa è successo

Al ritiro della Federazione italiana scherma c’erano atleti maschi e femmine. Il racconto della campionessa dal risveglio in una camera, dove ci sono con lei tre ragazzi, tutti atleti della nazionale italiana junior. Ce n’è uno ancora sdraiato su di lei, un altro si sta rivestendo, mentre un terzo è nudo che le dorme accanto. I due già svegli avrebbero fatto una serie di battute a sfondo sessuale su di lei, ridendo in modo sguaiato. La ragazza avrebbe provato ad alzarsi, ma fa fatica perché bloccata da forti dolori.

Arrivata a Chianciano, la madre della ragazza la porta al pronto soccorso e lì denuncia lo stupro. Poi vanno al Bambino Gesù di Roma per le prime cure. Due giorni dopo la ragazza sta ancora molto male e si rivolge all’ospedale San Giovanni, dove le viene somministrata la pillola del giorno dopo. Sul corpo la ragazza ha ancora ecchimosi e traumi diffusi. Il 9 agosto, la madre di Rosa la porta al commissariato di San Vitale per raccontare che cosa sia successo. Alla ragazza viene anche offerta assistenza psicologica, ma nei confronti degli atleti accusati non parte alcun provvedimento restrittivo. Al momento solo due risulterebbero indagati dalla procura di Siena.

