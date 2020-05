Scende dalla Jaguar ma dimentica il freno a mano: muore schiacciato contro il guard-rail

Mattarella telefona alla figlia di un medico morto di Covid. Le sue parole sono commoventi

Un, ingegnere originario di Orvieto, èquesta mattina alle 10.30 in un tragico incidente avvenuto nella frazione Marzaglia. L'uomo è sceso dalla sua auto, una, ma ha dimenticato di inserire il freno a mano: così la vettura, dotata di cambio automatico, ha iniziato a muoversi verso il guard rail. A quel punto l'uomo avrebbe provato a risalire a bordo per fermarla e sarebbe rimasto schiacciato tra la carrozzeria e le lamiere.Da quanto accertato dalla polizia locale, il 73enne era arrivato sul posto, in un'area di pertinenza dello scalo merci tra via Emilia Ovest e via Rametto, con la sua Jaguar per un sopralluogo tecnico della struttura. Alcune persone e un collega hanno allertato i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 con medico a bordo, riscontrando il decesso. Due pattuglie dell'Infortunistica del Comando di via Galilei hanno svolto le verifiche sull'accaduto e informeranno la Procura.