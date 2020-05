Scende dall'auto per ascoltare l'audio dell'amante lontano dalla moglie, ma viene tradito da un dettaglio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 21:39

Un, che da qualche tempo aveva una relazione extraconiugale con un'altra donna, si trovava insieme allainquando ha ricevuto alcunidella sua. Per non destare sospetti, il marito fedifrago aveva deciso di fermarsi un attimo e scendere dall'auto, con la scusa di dover ascoltare alcuni messaggi di lavoro.Un piano semplice ma efficace per non farsi scoprire dalla moglie, ma quest'uomo, che vive in Messico, non aveva fatto i conti con la tecnologia. L'uomo, infatti, aveva lasciato locollegato aldell', facendo sì che tutti iricevuti finissero per essere riprodotti non direttamente sul cellulare, bensì dallo stereo della vettura, in cui la moglie era rimasta ad attenderlo. «Ciao amore, perché non mi hai mandato nessun messaggio? Sei con tua moglie o cosa?», l'inviato dall'all'uomo e riprodotto più di una volta. Lo riporta, tra gli altri, anche 20minutos Il marito poco fedele, accorgendosi della mancata riproduzione dei messaggi sullo smartphone, capisce subito che ilattivo aveva 'dirottato' l'audio dallo smartphone all'auto, in cui la moglie tradita lo attendeva. La sua espressione è tutto un programma e questo breve video, caricato poi su, ha fatto il giro del web. Anche perché il filmato si chiude con una musica di sottofondo molto nota ai più grandi fan di. Si tratta infatti di 'Negro y Azul' dei Coates de Sinaloa e i versi finali del brano si addicono molto alla situazione in cui il marito fedifrago si era ritrovato suo malgrado: «Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado» (quel tizio è già morto, ma ancora non lo sa).