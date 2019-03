Scatti hard al cimitero con una donna vestita da suora: tre denunciati

"Tempesta emotiva", un altro caso. Uccide la moglie e i giudici dimezzano la pena: «Lo aveva illuso»​

Volevano vendere alcunesul mercato pornografico e avevano pensato bene di organizzare uno shooting all'interno di un, con unadi 30 annie pronta a posare con gesti inequivocabili in mezzo alle. Per questo motivo, tre, dopo essere stati scoperti da un uomo che stava andando sulla tomba di un defunto, sono statiL'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel cimitero di, frazione del comune di. I tre protagonisti sono una coppia residente in provincia di Pisa e un uomo di Fucecchio (Firenze), ora. A scoprirli era stato un cittadino, che era appena entrato nel cimitero e aveva visto la donna che, vestita da suora, si lasciava andare a posizioni hard, scoprendo le parti intime del corpo, seduta su alcune, mentre gli altri due realizzavano gli scatti. L'uomo ha chiamato il 112 e i carabinieri, giunti sul posto, hanno fermato i tre, già noti alle forze dell'ordine per reati minori.La macchina fotografica utilizzata per il servizio è stata sequestrata. Dalle prime indagini i tre sarebbero stati in possesso di sole fotografie, e non di video, che volevano immettere nel mercato della pornografia.