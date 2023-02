Scatta foto intime a una ragazzina mentre si cambia in camerino: la mamma lo scopre, 40enne denunciato

Stava scattando delle foto intime a una ragazzina mentre si stava cambiando in un camerino di un negozio, ma la madre della giovane lo ha scoperto. Un uomo di 40 anni è stato denunciato, dopo essere stato colto in flagrante dalla donna, mentre sua figlia si stava provando dei vestiti che voleva acquistare.

Cellulare sotto la tenda

L'episodio è avvenuto a Moncalieri, in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si era recata presso il centro commerciale di via Vittime di Bologna insieme alla madre per fare shopping. Quando è entrata nel camerino per cambiarsi d'abito, l'uomo ha allungato lo smartphone sotto la tenda, cercando di rubare uno scatto della ragazzina. La madre dell'adolescente ha notato il movimento dell'uomo e lo ha fermato chiedendo di visionare il cellulare. Inizialmente, l'uomo si è rifiutato e la mamma dell'adolescente ha chiesto l'intervento della vigilanza che lo ha immediatamente fermato. Davanti al suo rifiuto di fornire il cellulare e cancellare la fotografia appena scattata, si è reso necessario l'intervento dei carabinieri che hanno sequestrato lo smartphone e trovato la foto in questione.

Nei guai

L'uomo adesso è nei guai. Il telefono, infatti, è stato definitivamente preso in custodia dalle forze dell'ordine per capire se nella memoria del dispositivo elettronico vi siano altre foto rubate alle giovani donne clienti del negozio. Le indagini sul contenuto del cellulare sono ancora in corso. La madre e la ragazzina, vittima dell'agguato, sono invece state assistite dal personale del centro commerciale che hanno provveduto a calmarle subito dopo l'accaduto. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato denunciato per gli scatti rubati alla minore all'interno del camerino del negozio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 20:05

