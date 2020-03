«Non bastano i pacchi alimentari, servono un reddito di quarantena universale subito e un lavoro utile e dignitoso appena l'epidemia sarà superata». Lo chiede il «Comitato Vele» che raccoglie precari e disoccupati del quartiere Scampia, alla periferia di Napoli. Oggi su una delle Vele, gli edifici simbolo del degrado di questo territorio, è stato affisso uno striscione per ricordare che «La miseria uccide più dell'epidemia» e per chiedere «reddito per tutti». In un documento inviato ai media, il comitato avverte: «Non vogliamo elemosine ma futuro. Reddito di quarantena e lavoro utile e dignitoso per tutti, ce li prenderemo con la forza, non un passo indietro». Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 23:36

