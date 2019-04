Scaloppine di tonno ritirate dai supermercati: «Contengono istamina». L'avviso del Ministero

Ultimo aggiornamento: 21:02

Avviso di richiamo di prodotti alimentari: stavolta il ritiro dagli scaffali riguarda alcune scaloppine di tonno surgelate, di marca. Il richiamo interessa le confezioni da 250 grammi prodotte dalla ditta Congelados Noriberica SA nello stabilimento di Ronda Don Bosco 24 a Vigo (Spagna) con marchio Noriberica Frozen Food. La data di scadenza èIl richiamo,, è stato disposto in via precauzionale a causa della presenza di(che può portare alla) superiore ai limiti consentiti per legge: l’avviso specifica che il prodotto è stato distribuito solo nei negozi del Nord Italia, il che esclude metà del Paese dai clienti potenzialmente a rischio. Si raccomanda a chi avesse acquistato il prodotto di non consumarlo ma di restituire le confezioni al punto vendita (che provvederà al rimborso).