Litiga con i condomini per l'ascensore e costruisce una scala privata (e abusiva) per non incontrarli

Le liti tra condomini non sono certo una novità. Lo è di più uno stratagemma ideato a Catania da un uomo che non ne poteva più degli scontri con gli altri residenti dell'immobile e così si è messo in proprio: ha costruito una scala in ferro privata (e ovviamente abusiva) che collegava il balcone del suo appartamento al primo piano con la strada, in modo da non rischiare di incontrare i condomini.

Avendo così un accesso "privato". Che però gli è costata un'indagine per il reato di invasione di terreno pubblico. La scala abusiva ha alterato la facciata dello stabile e ha occupato parte del suolo pubblico con una base in cemento necessaria per incassare la scala, creando anche problematiche alla circolazione stradale e limitando la possibilità di parcheggiare ai residenti. Un'infrazione dopo l'altra, della quale adesso il proprietario dovrà rispondere ufficialmente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 19:13

